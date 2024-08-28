Газизов отреагировал на критику Андреева в адрес судей

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о резкой критике спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о судействе в РПЛ.

«Чуть-чуть пережал он всю эту историю. Но ничего страшного. У всех бывает. Сорвался», - приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что один из руководителей уральской командой в грубой форме раскритиковал работу судей после матча пятого тура РПЛ против «Ростова» (2:3), однако вчера, 28 августа, он принес извинения, отметив, что в нем сыграли эмоции.

Уже в пятницу, 30 августа, состоится заседания комитета по этике по делу по делу Андреева.