Отец Севикяна: «5 минут назад Эдгар был на тренировке «Ференцвароша»

Отец полузащитника венгерского «Ференцвароша» Эдгара Севикяна Мартирос Севикян высказался о слухах, что его сын отправился в Москву для подписания контракта с московским «Локомотивом».

«5 минут назад Эдгар был на тренировке «Ференцвароша». И завтра тренировка, и послезавтра, и так каждый день», - приводит слова Севикяна-старшего «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что полузащитника сборной Армении конфликт с главным тренером венгерского клуба. А «Локомотив» хочет взять его в аренду с опцией выкупа.

В нынешнем сезоне Севикян провел на поле всего восемь минут в матче квалификации Лиги чемпионов.