Мостовой: Не жду возвращения Соболева

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о нападающем столичного клуба Александре Соболеве.

Экс-игрок сборной России отметил, что не ждет возвращения форварда в стан «красно-белых».

«Хочу узнать, где он и что вообще с ним. Кто-нибудь выйдет из «Спартака» и скажет, в чем проблема?» - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что Соболев после матча первого тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) сообщил Деяну Станковичу, что плохо играл, так как его мысли были связаны с переходом в «Зенит», после этого руководство клуба отстранило его от тренировок с основной командой.