Вратарь махачкалинского «Динамо» рассказал, за счёт чего удалось обыграть «Спартак»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выход своего клуба на первое место в группе в Кубке России.
- В матче со «Спартаком» вы тащили все, что можно. Как оцените свою игру?
- Главное, что команда победила и мы не пропустили.
- Кто бы самым опасным в составе «Спартака»?
- Я бы отметил всю команду, которая играла опасно. У соперника и запасные игроки не уступают тем ребятам, которые играют больше. Для нас не принципиально, кто выходит на поле в составе соперника. Мы готовились к лучшему «Спартаку».
- «Акрон» обыграл «Зенит», ваша команда одолела «Спартак». Как это объясните?
- Возможно, нас кто-то недооценивает. Мы хорошо готовимся к любому сопернику.
- Агаларов, видимо, пришелся в команде ко двору?
- Агаларов – это наш парень. Он с нашей республики. Мы очень рады, что он присоединился к «Динамо». Он помогает команде, и для нас это однозначно усиление.
- Как оцените турнирную ситуацию в Кубке России для своей команды, ведь вы вышли на первое место в группе?
- Мы очень рады, что получается побеждать. Надеюсь, что дальше мы будем зарабатывать очки уже в чемпионате. Это очень важно.
- Следующая игра у «Динамо» с «Крыльями Советов». Хорошие шансы набрать очки.
- Определенно это так. Самарская команда очень интересная. Мы уже встречались с ней. Соперник серьезный. Не думаю, что с ними может получиться легкий матч.
Елена Григорьевская
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