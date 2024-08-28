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Газизов: «Соболев? У нас нет таких денег» эксклюзив

28 Августа 2024 • 10:43 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Махачкала
01.09 17:30

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру новичка команды Гамида Агаларова, а также заявил, что его команде не нужен Александр Соболев.

- Результаты вашей команды сейчас пошли в гору. Вот и в Кубке удалось обыграть «Спартак». Как это оцениваете?

- Ну, это же в Кубке мы обыграли «Спартак». Это не чемпионат России. В РПЛ у нас всего пять очков. Мне кажется, этого маловато. Мы недобрали очки в связи с определенными ошибками. Не нашими. Но ничего. Команда движется вперед. Уверен, все будет хорошо.

- Как оцените игру новичка клуба Агаларова?

- «Спартаку» он забил. Пока Гамид находится еще не в лучших кондициях. Он будет еще набирать форму. И все ребята, которые куплены, тоже. Уверен, мы будет показывать приличный футбол.

- Не хотите взять в команду Александра Соболева?

- Это игрок «Спартака». Как его можно забрать? И потом у нас нет таких денег.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Шамиль Газизов Александр Соболев ещё теги

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