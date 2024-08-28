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Александр Мостовой признался, что его удивил «Локомотив»

28 Августа 2024 • 10:55 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Ростов

Несмотря на серьезные перемены во время трансферного окна, подопечные Михаила Галактионова проводят потрясающий стартовый отрезок.

Команда одержала пять побед в шести матчах и возглавляет турнирную таблицу. Бывший футболист «красно-белых» и капитан сборной России Александр Мостовой, заявил, что не ждал такого результата от команды. С другой стороны, он отмечает, что по игре лидирует коллектив абсолютно заслуженно.

«Конечно, я удивлен лидерством «Локомотива», не ожидал такого от них. Но нужно признать, что все заслуженно — у них есть игра. Не знаю, что будет дальше, но сейчас они радуют», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

В следующем туре «Локомотиву» предстоит сыграть дома против «Краснодара», который отстает от «железнодорожников» на три балла.

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Локомотив Москва Александр Мостовой

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