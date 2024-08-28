Станкович: «Футболка «Спартака» тяжёлая»

Наставник московского «Спартака» Деян Станкович рассказал об ответственности в стане «народной команды».
«Публично не скажу, что я говорю игрокам персонально. Футболка «Спартака» - тяжелая. Исторически надевать ее непросто. Не так важно, какой это матч, ты должен играть так, чтобы соответствовать этому клубу», - передает слова сербского специалиста «Чемпионат».
Напомним, что Станкович занял пост главного тренера «красно-белых» перед стартом нового сезона. После шести туров чемпионата России «Спартак» набрал 11 баллов и находится на пятой строчке в турнирной таблице.
Бан пользователя