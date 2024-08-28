Станкович: «Футболка «Спартака» тяжёлая»

«Публично не скажу, что я говорю игрокам персонально. Футболка «Спартака» - тяжелая. Исторически надевать ее непросто. Не так важно, какой это матч, ты должен играть так, чтобы соответствовать этому клубу», - передает слова сербского специалиста «Чемпионат».