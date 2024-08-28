Маркиньос объяснил, почему перешёл в «Спартак» и отказал «Локомотиву»

Новичок московского «Спартака» Маркиньос высказался относительно своего перехода из венгерского «Ференцвароша».
«Не думаю, что финансовый фактор был главным в выборе между «Спартаком» и «Локомотивом». Важнее было то, что я уже работал со Станковичем и то, что «Спартак» - великий клуб», - передает слова бразильского легионера «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Маркиньос заключил с «красно-белыми» трудовое соглашение на три года.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний вингер поучаствовал в четырех поединках, не отметившись результативными действиями.
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