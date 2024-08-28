Черданцев высказался о ситуации Соболева в «Спартаке»

«Это какая-то глупая ситуация. Надо играть в его возрасте, ты пропускаешь уже 6 туров. Ему надо играть в топ-командах. Куда он пойдет? Не знаю причин, но это какая-то странная история», - передает слова комментатора «РБ Спорт».