Черданцев высказался о ситуации Соболева в «Спартаке»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался об отстранении нападающего Александра Соболева от тренировок с московским «Спартаком».
«Это какая-то глупая ситуация. Надо играть в его возрасте, ты пропускаешь уже 6 туров. Ему надо играть в топ-командах. Куда он пойдет? Не знаю причин, но это какая-то странная история», - передает слова комментатора «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в петербургском «Зените».
В прошлом сезоне Российской премьер-лиги 27-летний нападающий сыграл 27 поединков. Нападающий записал на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач.
Бан пользователя