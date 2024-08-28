Смородская: «Не считаю, что Соболев подвёл «Спартак»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об отстранении нападающего Александра Соболева от тренировок со «Спартаком».

«Не считаю, что Соболев подвел «Спартак». Неправильно то, что делает «Спартак». Никак не оправдываю действий Соболева, просто клуб должен быть мудрее и не разбрасываться хорошими игроками», - передает «РБ Спорт» слова Смородской.

Ранее в прессе сообщалось, что Соболев может продолжить карьеру в петербургском «Зените» или самарских «Крыльях Советов».

В нынешнем сезоне чемпионата России 27-летний форвард провел всего одну встречу.