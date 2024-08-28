Радимов: «Факел» будет бороться за выживание»

Экс-игрок петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов высказался о первой победе воронежского «Факела» в новом розыгрыше РПЛ. Команда обыграла «Оренбург» со счетом 1:0.
«Факел» будет бороться за выживание, чего-то другого изначально-то от них и не требовалось. Но эти три очка им дадут воздуха, потому что, конечно, он им необходим сейчас», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
После шести туров чемпионата России «Факел» набрал четыре балла и замыкает турнирную таблицу. В следующем туре воронежская команда на выезде померяется силами с «Ростовом».
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