Медведев не исключил уход игроков из «Зенита»

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», высказался о возможном уходе кого-то из футболистов до закрытия летнего трансферного окна.

В разговоре с журналистом Metaratings.ru руководитель заявил, что продажа и аренда игроков «Зенита» вполне возможна.

Напомним, что петербургский коллектив с 14 набранными баллами располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Локомотива» на одно очко. В последнем матче «сине-бело-голубые» на домашнем стадионе сыграли вничью с московским «Спартаком» (0:0).