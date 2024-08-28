Сафонов: «Акрон», выходивший в РПЛ, был сильнее нынешней команды»

«Акрон» который выходил в РПЛ, был сильнее этой команды. В защите действуют безобразно. Играя на ноль, можно очки заработать, но пропускают в каждом туре. Махачкала бьётся, но хотелось бы от них большего», – цитирует Metaratings.ru агента.