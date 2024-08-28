Сафонов: «Акрон», выходивший в РПЛ, был сильнее нынешней команды»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался об игре тольяттинского «Акрона» и махачкалинского «Динамо» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Акрон» который выходил в РПЛ, был сильнее этой команды. В защите действуют безобразно. Играя на ноль, можно очки заработать, но пропускают в каждом туре. Махачкала бьётся, но хотелось бы от них большего», – цитирует Metaratings.ru агента.
После шести проведенных туров «Акрон» набрал четыре балла и находится на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Что касается махачкалинского коллектива, то «Динамо» с пятью очками занимает 13-ю строчку.
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