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Стипиди сравнил воспитанников «Зенита» и «Краснодара» и оценил Мусаева эксклюзив

28 Августа 2024 • 09:15 Комментировать

Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился мнением о «Краснодаре».

- Как таковой игры у «Краснодара» сейчас нет, и никто мне не докажет обратное. С ЦСКА отскочили, с «Динамо» – тоже. Раньше Сафонов очень много помогал, теперь Агкацев спасает. Главный тренер сказал, что в конце матча с «Динамо» «Краснодар» мог забить и один, и два, и три, и четыре гола, – я рассмеялся. Видно, он на какой-то другой игре был.  

Клуб, который когда-то хотел играть одиннадцатью воспитанниками своей академии, сейчас выходит на поле с восемью легионерами сомнительного, по моему мнению, уровня. «Краснодар» что, перенял систему «Зенита»? Да у «Краснодара» воспитанники намного сильнее! Но они сидят на лавке. Потому что тренер Мусаев не знает, что делать.

Ещё раз говорю: как к человеку у меня к Мусаеву претензий никаких нету, кто бы что ни выдумывал и ни рассказывал. С уважением отношусь к нему в этом плане. Но как тренер он слабый. При Ивиче игра «Краснодара» смотрелась, в отличие от того, что теперь. Опять сейчас скажут, что он мой друг. Это здесь ни при чём. С ним «Краснодар» правда играл куда лучше.

То, что сейчас набираются очки, это, конечно, хорошо, но долго так при нынешней игре продолжаться не будет. Нужна системность в действиях всей команды, а её нет. Батчи просто несётся по краю, или Олусегун это делает. Только Кордоба создаёт много проблем для соперников – может нормально играть, затаптывать защитников, выигрывать единоборства и всё остальное. А без него что бы вообще «Краснодар» делал? Если команда в целом не понимает, во что она играет, везение у неё когда-то закончится, – предупредил Стипиди.

Сегодня, 28 августа, «Краснодар» встретится на выезде с «Пари НН» в третьем туре группы C Пути РПЛ Кубка России. Начало матча в 17:15.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Мурад Мусаев Павел Стипиди ещё теги
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