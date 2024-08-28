Мостовой: «Главное, чтобы не вернулся Абаскаль»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой назвал свой главный кошмар в отношении клуба - это, по его словам, возвращение испанского наставника Гильермо Абаскаля, который протренировал клуб два года, но не добился ничего вразумительного. Сейчас команду тренирует серб Деян Станкович.

- Главное, чтобы в «Спартаке» Абаскаль не появился как-нибудь. Или брат Абаскаля. Меня только такая возможность пугает и настораживает. В нашем футболе мы чего только ни видели. Появится какой-нибудь, нарисует что-то и скажет: «Дайте деньги». И всё, - поделился опасениями Мостовой, слова которого цитирует Vprognoze.ru.

Мостовой выступал за московский клуб с 1987 по 1991 год.