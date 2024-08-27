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«Спартак» прервал семиматчевую серию без поражений в официальных поединках

27 Августа 2024 • 21:50 Комментировать

Московский «Спартак» вечером 27 августа прервал длительную серию без поражений. Длилась она с первого тура нового сезона Российской премьер-лиги, тогда 21 июля «красно-белые» неудачно съездили в Оренбург и проиграли местной одноимённой команде – 0:2.

Затем семь матчей подряд в официальных встречах «Спартак» под руководством Деяна Станковича не знал поражений – у клуба на отрезке было пять побед и два ничейных исхода. Более того, в шести матчах из семи «Спартак» вообще не пропускал в свои ворота, но любой серии приходит конец.

Больше подробностей о сенсационном поражении «Спартака» - в нашем отчёте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
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