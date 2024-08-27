Семак назвал цель подписания Гонду

Во вторник питерский «Зенит» официально подписал форварда «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чем новичок может помочь чемпиону России.

«Гонду может сыграть в атаке, с правого фланга. Посмотрим. Нам нужны игроки. Для нас это важный трансфер. Подседает Матео [Кассьерра]. Ему нужна страховка», - говорит Семак для «Чемпионата».

Как добавил тренер, этим летом в «Зените» может появиться ещё один форвард.

«Не исключаю», - заключил Семак.

Напомним, что Гонду подписал долгосрочный контракт с «Зенитом». Сумма перехода оценивается в 12 млн евро.