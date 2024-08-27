«Рубин» попросит албанскую сборную не задействовать Даку

Казанский «Рубин» попросит национальную сборную Албании не забирать на сентябрьские матчи главную звезду коллектива, форварда Мирлинда Даку.

«У Даку есть не очень приятная травма, которая не позволяет ему играть в полную. Он выходит на все матчи с обезболивающими. Рисковать форвардом, который у нас незаменим, неправильно. Мы попытаемся уговорить сборную Албании не задействовать его», - сказал телеканалу «Матч ТВ» главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

Напомним, что Даку не забил только в одном из прошедших шести туров Российской премьер-лиги. В остальных матчах у Мирлинда есть хотя бы один гол в активе.

Вечером вторника «Рубин» без Даку в основе гостит у «Факела» в рамках группового этапа Кубка России на третьем туре.