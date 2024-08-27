«Спартак» пропустил впервые за шесть матчей

Прекрасную сухую серию вечером вторника прервал московский «Спартак». «Красно-белые» принимают махачкалинское «Динамо», москвичи пропустили быстрый гол от Гамида Агаларова на 14-й минуте поединка.

Таким образом, «Спартак» пропустил впервые за шесть официальных матчей во всех турнирах. В последний раз клуб пропускал в игре второго тура РПЛ против подмосковных «Химок» (1:3). После все шесть поединков были отыграны «красно-белыми» на ноль.

Следить за текстовой трансляцией матча «Спартака» и «Динамо» можно на нашем портале. Близится концовка первого тайма, махачкалинцы всё ещё впереди.