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Рахимов: «Мы потеряли Юкича на полгода»

27 Августа 2024 • 19:56 Комментировать

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о травмированных легионерах коллектива – полузащитниках Александаре Юкиче и Валентине Ваде.

«У нас есть травм ведущих игроков, это напрягает, конечно. Пока что выбыл Вада, не знаем, насколько затянется восстановление. Юкич вылетел до зимы», - говорит Рахимов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что вечером среды «рубиновые» проводят матч третьего тура Кубка России против воронежского «Факела». Поединок проходит в Воронеже.

Текстовую трансляцию поединка проводит наш портал, в разгаре первый тайм, на табло – нулевая ничья.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Валентин Вада Александар Юкич ещё теги
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