Рахимов: «Мы потеряли Юкича на полгода»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о травмированных легионерах коллектива – полузащитниках Александаре Юкиче и Валентине Ваде.

«У нас есть травм ведущих игроков, это напрягает, конечно. Пока что выбыл Вада, не знаем, насколько затянется восстановление. Юкич вылетел до зимы», - говорит Рахимов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что вечером среды «рубиновые» проводят матч третьего тура Кубка России против воронежского «Факела». Поединок проходит в Воронеже.

Текстовую трансляцию поединка проводит наш портал, в разгаре первый тайм, на табло – нулевая ничья.