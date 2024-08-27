Канчельскис – о Гонду: «Шанс свой он получит, сезон длинный»

Бывший футболист Андрей Канчельскис порассуждал о новичке питерского «Зенита» Лусиано Гонду. Нападающий официально стал игроком чемпиона России в этот вторник, перейдя из «Аргентинос Хуниорс».

«Сезон длинный, я думаю, шансы он свои получит, а также точно усилит обойму. Вообще «Зенит» хорошую трансферную политику проводит. Они приобретают довольно классных футболистов, что доказывают их результаты», - говорит Канчельскис для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Гонду – 23-летний форвард. Его контракт с питерским клубом с опцией автоматического продления рассчитан на срок в четыре года.