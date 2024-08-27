«Зенит» прервал 13-матчевую серию без поражений в официальных матчах

Питерский «Зенит» вечером вторника сенсационно уступил в Кубке России. Команда Сергея Семака проиграла тольяттинскому «Акрону» в гостях в серии пенальти после ничьей в основное время – 1:1.

Таким образом, «Зенит» прервал серию без поражений, которая насчитывала 13 официальных матчей подряд. Последнее поражение питерцы потерпели до 27 августа 11 мая в домашней игре против московского ЦСКА (0:1) в рамках РПЛ.

Также сегодняшнее поражение – это первое поражение для «Зенита» в сезоне, ранее питерский клуб имел в активе семь побед и два ничейных результата. Серия без побед у «Зенита» насчитывает три матча подряд.

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