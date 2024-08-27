Газизов: «Думаю, наша трансферная кампания завершена»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил о том, что его клуб, скорее всего, завершил летнюю трансферную кампанию после последней сделки с «Ахматом» по Гамиду Агаларову.

«Агаларов — последнее приобретение. Думаю, трансферная кампания закрыта», - передаёт слова Газизова Sport24.

Напомним, что «Динамо» проводит свой первый сезон в рамках Российской премьер-лиги. А вечером вторника динамовцы играют против московского «Спартака» на выезде в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Текстовую трансляцию этого поединка проведёт наш портал, стартовый свисток – в 19:30 по Москве.