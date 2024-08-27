Слуцкий рассказал, почему у него в Китае изменился цвет волос

Известный российский тренер Леонид Слуцкий уже более полугода работает в Китае. На момент перерыва в китайском чемпионате Леонид Викторович временно приехал в Россию с более светлым цветом волос. Тренер рассказал, что это связано с особенностями местной погоды.

«В Шанхае нечеловеческая жара — уже больше двух месяцев +40. Еще и влажность высокая. У меня просто сильно выгорели волосы», - говорит Слуцкий для Sport24.

Как добавил тренер, он почти всё время ходит в бейсболке, однако иногда на тренировках её снимает. Также он любит поиграть в большой теннис, где бейсболка ему мешает.

«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого отстаёт от первого места всего два балла. У клуба в сезоне одно поражение.