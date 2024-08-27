Игрок полузащиты венгерского «Ференцвароша» Эдгар Севикян согласен на переход в московский «Локомотив».

Как сообщает «Чемпионат», аренда между клубами будет оформлена в ближайшее время. По информации источника, заплатит за аренду московский клуб 200 тыс. евро. Прямо сейчас идут переговоры по опции выкупа и её сумме.

Напомним, что Севикян оказался в «Ференцвароше» минувшей зимой. Переехал в стан чемпиона Венгрии он из нижегородского «Пари НН», где неплохо проявил себя под руководством Сергея Юрана. Поэтому с Премьер-лигой Эдгар прекрасно знаком.

«Локомотив» идёт на первом месте в РПЛ по итогу шести туров.