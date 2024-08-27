Черданцев: «Давно не видел такого солидного «Спартака»

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев восхитился московским «Спартаком» под руководством Деяна Станковича. В рамках прошедшего шестого тура РПЛ «красно-белые» сыграли на выезде против «Зенита» в гостях (0:0).

«Такого солидного «Спартака» давно не видел. Я комментировал те 0:0 с Абаскалем весной. Тот матч не идёт в сравнение с тем, что было в этот раз. Гораздо более внятная и понятная история с балансом, который уже есть, хотя только конец августа», - цитирует Черданцева «РБ Спорт».

Напомним, что не проигрывает «Спартак» во всех турнирах с первого тура нового сезона РПЛ. Возглавляет «красно-белых» с лета сербский тренер Деян Станкович.

В рамках седьмого тура Премьер-лиги «красно-белых» ждёт игра против казанского «Рубина» дома. Но перед этим во вторник коллектив Станковича ждёт домашняя игра Кубка России против махачкалинского «Динамо».