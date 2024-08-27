В «Зените» не исключили, что подпишут ещё новичков в летнее окно

Председатель правления питерского «Зенита» Александр Медведев не исключил, что чемпион России подпишет ещё новых футболистов в это летнее трансферное окно.

«Кампания заканчивается с закрытием трансферного окна», - говорит Медведев Sport24 в ответ на вопрос о новых подписаниях.

Напомним, что во вторник «Зенит» официально объявил о приходе в клуб нового нападающего. Им оказался не Александр Соболев, а 23-летний форвард из Аргентины Лусиано Гонду. Перебрался в Питер он из «Аргентинос Хуниорс», подписав долгосрочный контракт на четыре года с возможностью автоматической пролонгации.