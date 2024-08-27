Заварзин не видит «Спартак» чемпионом страны

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин по-прежнему скептически относится к перспективам клуба «Спартака» в российском чемпионате - он не верил в победу «красно-белых» над «Зенитом», не верит он и в то, что «Спартак» сможет стать чемпионом страны в текущем сезоне.

- В нынешнем чемпионате ситуация ясна. «Спартак» будет бороться только за второе место. Конкурентом питерского «Зенита» в борьбе за золотые медали москвичи на сегодня не являются, - цитирует слова Юрия Заварзина Vprognoze.ru.

В последний раз московский «Спартак» становился чемпионом страны в 2017 году.