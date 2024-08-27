Бывший голкипер «Краснодара» и «Зенита» Станислав Крицюк близок к переходу в клуб Мелбет-Первой лиги – «Тюмень».

По информации Metaratings, вратарь уже отправился в расположение своего нового клуба. Его последним клубом был португальский «Жил Висенте», провёл в команде Крицюк два года карьеры.

Сейчас Крицюку 33 года, он является выпускником известной в России футбольной академии имени Юрия Коноплёва.

«Тюмень» в этом сезоне Первой лиги пока что идёт лишь на 16-м месте с пятью баллами. Это зона вылета, всего в футбольном первенстве второго по статусу дивизиона страны участвуют 18 команд.