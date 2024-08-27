Новичок «Зенита» Гонду дал первый комментарий после перехода

Новичок питерского «Зенита» Лусиано Гонду дал первый комментарий после перехода в стан чемпиона России.

«Рад находиться здесь. Мне и моей семье важно приехать в такой прекрасный клуб, как «Зенит». Понимаю всю ответственность, это исторический момент для клуба – столетие. Я буду стараться привнести максимум и сделать возможной победу», - цитирует футболиста Metaratings.

Напомним, что о переходе Гонду «Зенит» сообщил во вторник, 27 августа. Перебрался в российский клуб нападающий из «Аргентинос Хуниорс». Оценивается сделка в 12 млн евро, а подписал трудовое соглашение Лусиано сроком на четыре года, у контракта есть возможность автоматического продления.

Гонду – игрок «Зенита»