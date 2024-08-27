Трансфер Гонду в канале «Зенита» анонсировал блогер Соболев

Трансфер аргентинского нападающего Лусиано Гонду в питерский «Зенит» анонсировал блогер Николай Соболев.

Перед тем, как объявить о переходе футболиста, в официальном телеграм-канале петербургского клуба появился кружочек с блогером, который спросил классическое «Спишь?» («Зенит» так сообщает о трансферах клуба).

Многие подумали, что команда с берегов Невы неслучайно выбрала именно Николая Соболева, который является однофамильцем форварда московского «Спартака» Александра Соболева, который отстранён от тренировок с основной командой. Ранее СМИ сообщали, что нападающий может в это трансферное окно пополнить ряды «Зенита».