Агент Барбоза: «Гонду точно усилит «Зенит»

Во вторник питерский «Зенит» официально объявил о переходе Лусиано Гонду из «Аргентинос Хуниорс». Известный агент Паулу Барбоза уверен, что легионер точно станет усилением для чемпиона России.

«Он – игрок сборной, что уже о многом говорит. «Зенит» он точно усилит. Отмечу хороший скаутинг петербургского клуба, Гонду — очень скоростной и мобильный. У него хороший, поставленный удар, он может обыгрывать», - говорит Барбоза для Metaratings.

Напомним, что Гонду подписал с «Зенитом» четырёхлетний контракт с опцией продления ещё на один год. Оценивается сделка между клубами по игроку в 12 млн евро.