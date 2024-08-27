Представитель Илича не исключил, что игрок пополнит ряды «Зенита»

Представитель полузащитника «Торино» Ивана Илича Ивица Павлович высказался о возможном переходе его клиента в стан питерского «Зенита».
Агент отметил, что нельзя точно утверждать, что переход защитника не состоится.
«Мы посмотрим, что произойдет в ближайшее время. Думаю, в переходе Ивана еще ничего не решено», — приводит слова Павловича Sport24.
Ранее СМИ сообщали, что переговоры между сторонами зашли в тупик из-за финансовых условий.
В нынешнем сезоне Илич принял участие в трех играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.
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