Представитель Илича не исключил, что игрок пополнит ряды «Зенита»

Представитель полузащитника «Торино» Ивана Илича Ивица Павлович высказался о возможном переходе его клиента в стан питерского «Зенита».

Агент отметил, что нельзя точно утверждать, что переход защитника не состоится.

«Мы посмотрим, что произойдет в ближайшее время. Думаю, в переходе Ивана еще ничего не решено», — приводит слова Павловича Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что переговоры между сторонами зашли в тупик из-за финансовых условий.

В нынешнем сезоне Илич принял участие в трех играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.