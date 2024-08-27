Аргентинский форвард Лусиано Гонду официально стал игроком питерского «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с футболистом рассчитано на четыре года с опцией продления еще на один сезон. Перешёл в «Зенит» игрок атаки из клуба «Аргентинос Хуниорс».

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Лусиано Гонду в Петербурге и желает покорения новых вершин вместе с «сине-бело-голубыми!», - делится клубная пресс-служба «Зенита».

Гонду 23 года, на минувшей Олимпиаде во Франции он выступал в составе сборной Аргентины в рамках футбольного турнира. Transfermarkt оценивает новичка питерцев в 10 млн евро. Ориентировочная стоимость трансфера - 12 млн евро.