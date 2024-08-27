Камоцци — о Соболеве: «Я хочу, чтобы он скорее вернулся и начал играть в футбол»

Экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о ситуации с нападающим столичного клуба Александром Соболевым.

«Я не знаю, что нужно сделать Саше, чтобы вернуться в «Спартак». Сложная ситуация. Я хочу, чтобы он скорее вернулся и начал играть в футбол», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что форвард после первого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2) заявил главному тренеру, что его мысли были связаны с переходом в питерский «Зенит», после чего руководство клуба приняло решение отстранить его от основной команды.