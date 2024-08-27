Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о смене лидера в РПЛ.

«Зенит» начал сдавать позиции. В чем причины?

У него иссяк стартовый порыв. Ребята эмоционально нагрузились. Это вопрос к тренерскому штабу. Первый звоночек был в матче с «Химками». Я сразу увидел что-то не то. Травма Глушенкова могла не случиться, если бы не состояние. В том матче могла иметь место недооценка соперника, потому что «Зенит» был уверен, что забьет и с небольшими затратами увезет три очка. Он хотел выиграть на классе. Другой вопрос, что если недооценки не допущено, тогда надо искать причину. Думаю, функционального спада нет. Команда показала, что она готова на старте сезона. Есть движение. Не случайно, питерцы обыгрывали соперников по 4:0. Но бывает временная эмоциональная усталость. Нужно просто перезагрузить батарейки. Я был уверен, что если «Зенит» сыграет со «Спартаком» в следующем туре так, как с «Химками», то «красно-белые» будут фаворитами. Так и получилось.

«Спартак» в Питере по игре оказался лучше «Зенита». Он сможет включиться в борьбу за первое место?

Да. Были проблемы в переходных фазах и центре обороны, где из года в год допускались ляпы. Но есть тенденция, что когда в этих зонах все надежно, команда не теряет очки.

В этом сезоне «Спартак» очень мало пропускает.

Это уже движение вперед. После первого тура казалось, что «Спартак» будет бросать то вверх, то вниз. Сейчас команда обнадежила своих болельщиков и не без основания. Уверен, москвичи включатся. Вот «Зенит», наоборот, выключился, думая, что все пойдет по накатанной. Но пока команда будет прибывать в таком состоянии, она откатится вниз. Там еще «Краснодар» сейчас на подъёме, и надо смотреть, когда будет очная встреча с питерцами.

Как долго «Локомотив» будет лидировать?

Здесь, к «железнодорожникам» может подкрасться такая же ситуация, как у «Зенита». Кажется, что теперь-то я поймал свою игру и никуда ничего не денется. Но это ошибка. Тренеры о ней знают, но ничего не могут сделать. Это психология. К тому же к лидеру всегда повышенное внимание со стороны соперников. Всегда хочется остановить лидера. Поэтому «Локомотив» будут щипать. И такие подарки, как сделал ему «Ростов» в начале второго тайма, вряд ли кто-то сделает.

«Краснодар» обошел «Динамо». Почему бело-голубые начали сдавать позиции?

«Динамо» находится в поиске стабилизации игры. Думаю, это та команда, которая разгонится. Все возможности у клуба есть, и вопрос в том, как он их использует. Уверен, бело-голубые стабилизируют игру и подтянутся.

Елена Григорьевская