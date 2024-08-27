Футбольный эксперт Александр Точилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о смене лидера в РПЛ.

После шестого тура в РПЛ сменился лидер. Как долго «Локомотив» будет возглавлять таблицу?

Может быть, для кого-то и является сюрпризом, что «железнодорожники» на данный момент возглавляют турнирную таблицу, но по игре, которую они показывают, команда вполне заслуживает этого. А тут еще и «Зенит» начал терять очки.

Есть ли у «Локомотива» потенциал, чтобы удерживать первую строчку?

Все будет зависеть от них самих. Сейчас преимущество составляет одно очко. Надо продолжать побеждать и дальше. Игра с «Ростовом» показала, что будет достаточно сложно удержать лидерство.

Особенностью «Локомотива» является то, что команда обходится почти без легионеров и показывает такой результат. Это вызывает удивление?

Нет, потому что в команде собраны хорошие молодые игроки. Появляются новые ребята, что делает эту команду симпатичной. Думаю, что не только болельщики «Локомотива», но и нейтральные поклонники футбола будут переживать за команду, чей костяк состоит из российских игроков. Есть ребята, о которых мы еще вчера даже не слышали.

«Зенит» второй тур подряд теряет очки. В чем причины?

Большой потерей для «Зенита» стал травмированный Глушенков. На старте за счет его яркой и результативной игры питерцы набирали очки. Также они начали терять очки, потому что против них соперники выходят с большим желанием. У «Зенита» нет проходных матчей. Поэтому, чтобы побеждать, им надо выкладываться на сто процентов. А, например, с «Химками», питерцы показали процентов семьдесят от своих возможностей.

Стало ли сюрпризом для Вас, что «Спартак» в Питере по игре оказался лучше «Зенита»?

Применять к «Спартаку» слово «сюрприз» - неправильно. Эта команда приучила к тому, что никто ничему не удивляется. Матч в Питере все очень ждали, потому что это была проверка для москвичей, которые набрали хороший ход. Надо признать, что «Спартак» был ближе к победе, чем команда Семака.

Считаете временным явлением недобор очков «Зенитом» или они продолжат их терять?

Мы уже привыкли за последние пять лет, что питерцы включаются, когда это необходимо. Они не отпускают соперников на длинной дистанции, чтобы как в прошлом сезоне не прилагать максимум усилий для ликвидации отрыва. Для меня «Зенит» остается явным фаворитом чемпионата. Последние неудачи заставят команду встряхнуться и включиться по максимуму.

«Динамо» могло выйти на первое место после 6-го тура, но снова споткнулось на «Краснодаре». Это уже тенденция?

Здесь комплекс причин. Это психология из-за давления на команду, от которой все ждут успешного результата. Когда надо сделать один шаг в решающий момент, «бело-голубые» все время спотыкаются. Хотя если брать игру с «Краснодаром», команда Лички не заслуживала поражения.

Получается, «Динамо» психологически не готово к борьбе за первое место?

Возможно, в этом и кроется причина неудач.

Елена Григорьевская