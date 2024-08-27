ЦСКА сделал официальное предложение «Брентфорду» по аренде 26-летнего полузащитника Фрэнка Ониики, об этом сообщает BBC.

По данным источника, на данный момент англичане согласны отпустить игрока только на условиях трансфера. Три испанских клуба также обращались в «Брентфорд», но все получили отказ.

Контракт нигерийского футболиста с командой чемпионата Англии рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ониика появлялся в двух матчах Английской премьер-лиги после замен и суммарно провел 23 минуты на поле, и, соответственно, не смог отметиться результативными действиями.