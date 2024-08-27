Агент защитника португальского «Фамаликана» Риччели Алексис Малалвольта в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об информации, что в услугах его клиента заинтересован казанский «Рубин».

«Как я уже говорил, интерес к Риччели от «Рубина» есть. Готов ли «Фамакалин» отпустить его? Зимой клуб категорически отказался его отпускать, посмотрим, что будет сейчас. На данный момент ведутся обсуждения», — заявил агент.

Ранее СМИ сообщали, что «Рубин» готов предложить португальскому клубу два миллиона евро за 25-летнего центрального защитника.