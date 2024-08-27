Юран — о своём будущем: Уже, как говорится, руки чешутся

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о своём будущем.

Специалист отметил, что хотелось бы, как можно быстрее вернуться к работе.

«Уже, как говорится, руки чешутся. Работать хочется, не буду лукавить. Надеюсь, в ближайшее время начнем», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что ранее Юран заявил, что не готов работать в Первой лиге России.

Напомним, что последним клубом 55-летнего специалиста был «Пари НН», с которым он прекратил сотрудничество в апреле этого года.

Ранее Юран возглавлял ярославский «Шинник», «Сибирь», калининградскую «Балтику» и «СКА Хабаровск».