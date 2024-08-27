Московский «Локомотив» планирует подписать двух игроков до конца трансферного окна, об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, «железнодорожники» планируют купить вингера, цена за которого не будет превышать четыре-пять миллионов евро, а также центрального полузащитника, в идеале на правах аренды, однако не исключен полноценный переход.

Также сообщается, что «Локомотив» не интересуется бывшим защитником «Спартака» Георгием Джикией, который находится в статусе свободного агента, и защитником махачкалинского «Динамо» Эгашом Касинтурой.