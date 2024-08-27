Бывший полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян, который сейчас выступает за венгерский «Ференцварош», может пополнить ряды московского «Локомотива» уже в это трансферное окно, об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, столичный клуб хочет арендовать 23-летнего футболиста сборной Армении с опцией права выкупа, однако он не является приоритетной целью для команды Михаила Галактионова, и, скорее всего, «железнодорожники» могут подписать Севикяна в конце трансферного окна, если они не смогут договориться с другими кандидатами.

В нынешнем сезоне Севикян принял участие в одной игре, проведя на поле лишь восемь минут.