Спортивный директор «Оренбурга» извинился перед арбитрами за своё поведение

Спортивный директор «Оренбурга» Вадим Андреев извинился за свое поведение после матча пятого тура Российской премьер-лиги против «Ростова» (2:3), когда он выступил с жёсткой критикой в адрес арбитров.

Спортивный функционер отметил, что после произошедшего постоянно думал о своем поведении, которое считает некорректным и недопустимым. Он считает, что не имел права обращаться к арбитрам в такой резкой форме, а также в такой форме высказываться в микст-зоне, где он произнёс слова, которые могли услышать дети.