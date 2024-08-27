Спортивный директор «Оренбурга» извинился перед арбитрами за своё поведение

Спортивный директор «Оренбурга» Вадим Андреев извинился за свое поведение после матча пятого тура Российской премьер-лиги против «Ростова» (2:3), когда он выступил с жёсткой критикой в адрес арбитров.
Спортивный функционер отметил, что после произошедшего постоянно думал о своем поведении, которое считает некорректным и недопустимым. Он считает, что не имел права обращаться к арбитрам в такой резкой форме, а также в такой форме высказываться в микст-зоне, где он произнёс слова, которые могли услышать дети.
«Сегодня я хотел бы принести искренние извинения арбитрам Ивану Сиденкову, Владиславу Безбородову, Дмитрию Ермакову, Денису Петрову, персоналу стадиона «Ростов Арена», сотрудникам футбольного клуба «Ростов» и футбольной общественности, а также всем тем, кого могло задеть мое поведение», - приводит слова Андреева «Матч ТВ».
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