Слуцкий: Дзюба — в страшном порядке

Главный тренер китайской команды «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий высказался о нынешней форме нападающего Артёма Дзюбы.

Специалист отметил, что форвард находится в «страшном порядке», и достаточно открыть «Википедию», и станет все понятно.

«Почему, по-вашему, для профессионального он не в порядке? Давно не играет? Сколько — месяц?» - приводит Слуцкого «РБ Спорт».

Напомним, что 36-летний нападающий на данный момент находится в статусе свободного агента после того, как у него закончился контракт с московским «Локомотивом».

Ранее комментатор Константин Генич сообщил, что лучший бомбардир в истории чемпионата России может продолжить карьеру в «Крыльях Советов».