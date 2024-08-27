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Российские клубы заинтересованы лучшим бомбардиром чемпионата Сербии

27 Августа 2024 • 13:25 Комментировать

Агент нападающего «ОФК Белград» Александара Кахвича Младен Ратковица сообщил, что в услугах его клиента заинтересованы российские клубы.

Агент отметил, что к 20-летнему боснийскому форварду также есть интерес со стороны команд из Западной Европы, однако нужно найти подходящий момент для перехода, который будет правильным для его развития.

«Кахвич стоит недешево — «ОФК Белград» просит за него 2 миллиона евро. Так что это не самая простая сделка», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата Сербии Кахвич за шесть матчей смог отметиться пятью забитыми мячами. 

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Офк Белград Младен Ратковица Александар Кахвич ещё теги
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