Абена — о «Спартаке»: У нас классная банда

Защитник «Спартака» Миенти Абена высказался о своих новых партнёрах.

Игрок сборной Суринама отметил, что получилась «классная банда», так, например, впереди играют несколько больших мастеров.

«Невысокие ребята, зато как комбинируют! Но это и не удивительно, ведь чемпионат России посильнее венгерского. В том числе в плане интенсивности борьбы», — приводит слова Абены пресс-служба московского «Спартака».

Напомним, что 29-летний футболист пополнил ряды столичного клуба в летнее трансферное окно, заключив контракт до 30 июня 2026 года. Он ещё не успел провести ни одного матча за «красно-белых».