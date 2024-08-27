Абена рассказал, как проходит адаптация в «Спартаке»

Защитник сборной Суринама Миенти Абена рассказал, как проходит его адаптация в московском «Спартаке».

Игрок отметил, что его оказывают необходимую поддержку, к тому же он прекрасно знает требования тренерского штаба, с которым он был в венгерском «Ференцвароше».

«Возможно, тренер видит во мне те же качества, поэтому у нас сложились такие теплые отношения. Нам не нужно много слов, чтобы понимать друг друга», — приводит слова Абены пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что 29-летний футболист пополнил ряды «Спартака» в летнее трансферное окно, заключив контракт до 30 июня 2026 года.