Агкацев ответил на вопрос об уходе из «Краснодара»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

«С чего я должен уходить? Если вы не видели, то я подписал с «Краснодаром» новый контракт. Считаю, что здесь больше нечего обсуждать», - приводит слова 22-летнего футболиста телеканал «Матч ТВ».

Новое трудовое соглашение между Агкацевым и краснодарским клубом рассчитано до лета 2029 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Станислав провел шесть поединков, в которых пропустил три мяча. По итогам шести туров «Краснодар» с 12 набранными баллами занимает третье место в таблице чемпионата.