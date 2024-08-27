Алдонин рассказал, что нужно ЦСКА для борьбы за попадание в тройку призёров РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о старте столичного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что «армейцы» средне стартовали в новом сезоне, хот уровень борьбы хороший, но результат явно не тот что, на который рассчитывает клуб.

«ЦСКА необходимо улучшать игру. Для того, чтобы бороться за тройку армейцам надо прибавлять в атаке. В нападении не всегда все получается», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

ЦСКА после шести туров чемпионата России занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе десять очков.