Ещенко назвал лучшего игрока «Спартака»

Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Ещенко назвал лучшего футболиста «народной команды» на старте сезона-2024/2025. Его выбор пал на новичка Эсекьеля Барко.

«Все футболисты «Спартака» лучшие на старте. Если одного выделять, то это Барко. Думаю, в будущем связка Угальде и Барко может стать ударной, посмотрим», - передает слова Ещенко Legalbet.

После шести туров чемпионата России «красно-белые» набрали 11 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне Премьер-лиги Барко сыграл пять поединков. 25-летний аргентинец забил два мяча и сделал три результативные передачи.